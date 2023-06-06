نجاحات العمل الأهلي والتنموي بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، الضوء على نجاحات العمل الأهلي والتنموي بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي أحمد عبد الصمد: "يونيو شهر عظيم شهد حدوث الثورة التي خلصت مصرَ من جماعات إرهابية أرادت إخفاء الهوية المصرية، وتم استعادة الدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي: "نتحدث عن الإنجازات التي تحققت في كل الملفات، ولا أحد يستطيع أن يقول إن هناك طفرة حقيقية تحققت في ملف العمل الأهلي والجمعيات الأهلية، لأن المجتمع المدني أخذ خطوات كبيرة وجادة جدا بعد ثورة 30 يونيو".

وأكد مقدم "صباح الخير يا مصر"، أن الدولة المصرية اهتمت بملف المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية بكل أبعادها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهو ما انعكس في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، الذي تضمن تيسيرات وضمانات تعزز من العمل الأهلي المجتمعي في مصر.

وتابع: "دعونا نتذكر ما حدث قبل حلول شهر رمضان، عندما عملت منظمات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف للعمل الأهلي التنموي وشاركت في مبادرة كتف في كتف باستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

دعم منظومة شبكة الحماية الاجتماعية

فيما قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن هذا التحالف أطلقه الرئيس السيسي في السنة الماضية يضم 32 كيان خدمي وتنموي من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة، لافتة إلى أن إجمالي المتطوعين في بلغ عددهم أكثر من 250 ألف متطوع يقدمون خدماتهم لأكثر من 30 مليون مستفيد.

وأشارت الشرقاوي، إلى أن التحالف كان له دور كبير في الفترة الماضية على مستوى دعم منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لأهلنا في القرى الأكثر احتياجا.