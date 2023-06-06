الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار بطهطا شمال سوهاج

قطار
قطار

لقيت ربة منزل مصرعها عقب اصطدام أحد القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد باصطدام أحد القطارات بسيدة تبلغ من العمر 30 سنة مما نتج عنه وفاتها تم نقل الجثة للمستشفى العام بطهطا وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بورد محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي الإسكندرية أسوان بالمدعوة آية ح م ا 30 سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاتها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال شقيقها المدعو محمود ح م ا 26 سنة ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قسم شرطة طهطا محافظة سوهاج أمن سوهاج

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