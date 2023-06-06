الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد يوسف يفجر مفاجأة لـ"الشاهد" عن تصوير 30 يونيو: كانت فكرتى من 25 يناير

خالد يوسف
خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، أن تصوير مشهد خروج المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013 كانت فكرته، والتي سبق أن طرحها على الشئون المعنوية في 25 يناير 2011.

وقال خالد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "فكرة التصوير كانت عندي من يناير، كلمت الشئون المعنوية في 25 يناير، وطلبت يسمحوا لي أصور الميدان بطائرة، بغض النظر عن المآلات، وموقفهم، لأنه جزء من تاريخ مصر سواء فشلت الثورة أو نجحت لازم يتوثق، فكان الرد حينها أنهم سيقومون بالتصوير، أخبرتهم أن أريد التصوير بتقنيات سينمائية، لأن الماتريال ممكن يفقدوها بسبب قلة الجودة، وفي 30 يونيو عملت نفس الحكاية". 

ولفت إلى أن عصام العريان جهز سيناريو يوم الجمعة 28 يونيو، في حال خرجت أعداد المتظاهرين بالملايين، وقال في مداخلة تليفزيونية: "الموجودين في الميادين بضعة آلاف لا يعبرون عن شيء، وإن وجدتم يوم 30 يونيو ملايين، فإنه من صنيعة مخرج معروف توجهاته"،  معقبًا: "لم أكن كلمت الجيش وقت مداخلة عصام، لكني كلمتهم في اليوم التالي 29 يونيو، والرد إيجابي "أحضر معداتك".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

خالد يوسف الشاهد تصوير 30 يونيو

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