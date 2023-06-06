الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة سوهاج": انطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بمحافظة سوهاج،  والتي تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان بوزارة  الصحة.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج،  إلى أن الحملة تستمر لمده 15 يومًا وتنفذ على مرحلتين، وبدأت المرحلة الأولى أمس الأحد في ستة  مراكز هي "طما، جهينة، المنشاه، دار السلام، أخميم، ساقلتة"، ومن المقرر لها أن تستمر لمده أسبوع،  ثم يليها المرحلة الثانية، وتستهدف خمس مراكز وهي "سوهاج، طهطا، المراغة، البلينا، جرجا".

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير أبو المجد، مدير إدارة تنظيم الأسرة، إن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعية  بالصحة الإنجابية، مضيفة أن جميع  الخدمات المقدمه بالحملة بالمجان و يتم تقديم  الخدمات عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات وكذلك عن طريق العيادات المتنقله التي تجوب  القرى والأماكن البعيدة.

كما أكد "النجار" أن وزارة الصحة تحرص على توفير وسائل عديدة متميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب بالمحافظة. 

فيما شهد اليوم الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تدشين مبادرة "الألف الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة بالمركز الإقليمي للتدريب  بالتعاون بين وزارة الصحة والجمعية المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة  الصحة بمجلس النواب، أهمية المبادرة لصحة  الأسرة المصرية ودور الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في عمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمي المشورة الأسرية بهدف تنمية القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة، مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية.

وأشارت أيضًا  الى أن المبادرة تهدف إلى تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.

15 يوم الأستاذ الدكتور البريطانية التنشيطية التغذية التباعد الجمعية المصرية الصحة بمجلس النواب

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