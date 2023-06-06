الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يسرى عبد الغنى: اختبارات المقاولون هدفها ضم المواهب لفرق القطاع

يسري عبدالغني رئيس
يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون

أكد يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، أن اختبارات الناشئين هذا الموسم تحظى باهتمام كبير من جانب إدارة النادي، وتقام تحت إشراف عدد كبير من المدربين أصحاب الخبرات بهدف اختيار أفضل المواهب الصاعدة وضمها لقطاع الناشئين.

وقال رئيس قطاع الناشئين، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، يشدد على الاهتمام الكبير بملف اختبارات الناشئين لاختيار عناصر متميزة تدعم فرق القطاع، خاصة أن مصر بها العديد من المواهب تنتظر اكتشافها حتى تساهم في المستقبل القريب في دعم الفريق الأول في ظل سياسة النادي بتصعيد المميزين من القطاع، والتشجيع المستمر من المهندس محمد عادل، والكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول الذي قام بتصعيد عدد من الناشئين والدفع بهم في مباريات الدوري.

وأوضح "عبد الغني" أن قطاع الناشئين يسير وفق خطة للوصول لعدد كبير من المواهب، وهو الهدف الذي يسعى له النادي من إقامة الاختبارات بنادي المقاولون العرب الذي يعد ثالث الأندية المصرية حصولًا على البطولات وصاحب التجربة الفريدة بتصدير نجوم عالميين مثل محمد صلاح ومحمد النني. 

وأبدى "عبد الغني" رضاه عن الأيام العشرة الأولى من الاختبارات والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، و كان نتيجتها اكتشاف عدد من المواهب في مختلف الأعمار السنية، مؤكدًا أن النادي يستقبل الناشئين للاختبار على مدار الأسبوع وحتى يوم 26 يونيو الجاري، وفقًا لجدول المواعيد. 

وتستكمل الاختبارات وفقًا لجدول المواعيد التالية:  السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد /2010/2011/2012/2013/2014، والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد /2005/2006/2007/2008/2009، واختبارات 2003 بعد الامتحانات. 

وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة، وتستمر الاختبارات حتى يوم 26 يونيو 2023.

بمدينة نصر القاهرة المهندس محمد عادل شوقي غريب المدير الفني كابتن شوقي غريب المدير الفني المهندس محمد عادل فتحي

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