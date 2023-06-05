علي جمعة: مطاف الكعبة مدفون به 70 نبيًا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إنه ورد فى تواريخ مكة، إن المطاف مدفون فيه 70 نبيا، لافتًا إلى أن كثير من الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام، لكن ليس جميعهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "مش كل الأنبياء حجوا، لكن ورد إن فى أنبياء كثيرون حجوا، ومنهم من كان يحج ويموت فيدفن بجوار البيت العتيق فى مطاف الكعبة".

وأوضح أن الحج يتميز بأن له زمان ومكان على هيئة وحال معينين، لأشخاص معينين، وهو فرض على من استطاع إليه سبيلًا، وهي استطاعة بدنية أو مادية أو أمنية.

وتابع: "أمن الطريق من أهم الأشياء التي تعيق فرضية الحج، كان قديما تكثر الهجوم على قوافل الحج، وكانت البعثة المصرية تخرج ومعها كتيبة من الجيش للتأمين والحماية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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