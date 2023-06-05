الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدكتور تامر عصام يصطحب وزير الصناعة السعودى فى زيارة ميدانية لمدينة الدواء

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

اصطحب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً سعودياً يرأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه المهندس أسامة الزامل، وبمرافقة عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وخليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودية، في زيارة ميدانية لمصنع شركة جيبتو فارم (مدينة الدواء المصرية)، بحضور الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، واستقبالهم الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجيبتو فارم، تأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة الدواء مع المملكة العربية السعودية.

استهل رئيس هيئة الدواء المصرية كلمته بالترحيب بالوفد السعودي في بلدهم الثاني مصر، وأثنى على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وتعميق الشراكة في القطاع الدوائي بين مصر والسعودية، وتعزيز القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية في كلا البلدين، وحرص هيئة الدواء المصرية على ضخ الاستثمارات الدوائية السعودية بسوق الدواء المصري، وتبادل التعاون على مستوى العمل التنظيمي والرقابي بين البلدين.

وتضمنت الزيارة تقديم عرضا بانورامياً عن مدينة الدواء وأهدافها الاستراتيجية وإمكانياتها الصناعية، والدور الذي تقوم به من أجل توطين الصناعات الدوائية المهمة بالسوق المصرية، كذلك ريادتها الإقليمية وسعيها نحو زيادة نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق العالمية.

وفي ذات السياق، قام الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، بمرافقة الوفد صباح اليوم في زيارة تفقدية لشركة مصنع جمجوم للأدوية، والذي يعد أحد أهم الاستثمارات السعودية في المجال الدوائي بالسوق المصرية.

جاءت زيارة الوفد السعودي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي بدأتها هيئة الدواء المصرية مع الجانب السعودي لمد جسور التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وخلق شراكات قوية تعزز أوجه التبادل التجاري المشترك للمستحضرات الدوائية بالأسواق العربية.

الإدارة المركزية للعمليات الإدارة المركزية التكنولوجية الثروة المعدنية الدواء المصري الدواء المصرية الدكتور تامر عصام

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