بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها: "دمت في القلب والذاكرة"

حرصت الفنانة بشرى على إحياء ذكرى وفاة والدها د.أحمد عبدالله رزة الذي تحل اليوم ذكرى وفاته وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “انستجرام”.

ونشرت بشرى صورة قديمة لوالدها الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2006 وعلقت قائلة: “الذكرى الـ١٧ لرحيل والدي الدكتور أحمد عبدالله رزة الأب والمفكر والباحث الاجتماعي، الناشط السياسي والإنساني أحد رموز الوعي والثقافة والديمقراطية دمت في القلب والذاكرة.. الله يرحمك يا حبيبي”.

كانت بشرى قد احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل في ديسمبر من 2020 بحضور والدة بشرى وشقيقتها واقتصر الحفل على عائلتهما وعدد من الأصدقاء فقط.