محافظ أسوان يوجه بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط

استجابة لأولياء الأمور..

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى بإدارة كوم أمبو، على أن يبدأ العمل بها خلال العام الدراسى القادم 2023/2024 لتستوعب 60 طالبا وطالبة، وليساهم ذلك فى رفع المعاناة عن الطلاب من الذهاب إلى أقرب مدرسة إعدادية عن محل إقامتهم، والتى كانت تبعد حوالى 4 كم، وهو ما يتكامل مع الفصول المخصصة للمرحلة الإبتدائية، والتى تم العمل بها عقب افتتاح المدرسة خلال العام الدراسى المنقضى 2022/2023.

وجاء ذلك فى استجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية، ولتخفيف مشقة وأعباء التنقل عن أبنائهم.

وقد أكد اللواء أشرف عطية أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى جميع القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمي لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، والقضاء على معاناتهم من التنقل لمسافات بعيدة، ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

ولفت إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها أو الصيانة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.