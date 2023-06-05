انهيار السدود وتدمير المنازل.. عواقب كارثية بسبب فيضانات اليابان

حصدت الفيضانات في اليابان أرواح 3 أشخاص وأصابت أكثر من 35 آخرين، وألحقت أضرارا بنحو 990 منزلًا بعد هطول أمطار غزيرة قياسية ضربت رقعة واسعة من ساحل المحيط الهادي الياباني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الاثنين.

ذكرت وكالة "كيودو نيوز" اليابانية، أن في محافظتي آيتشي وشيزوكا بوسط اليابان، حيث تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة قياسية اعتبارًا من يوم الجمعة، لا يزال تأكيد الأضرار وإعادة التأهيل جاريًا

عواقب كارثية للفيضانات

ذكرت الشرطة المحلية، أن رجلاً يبلغ من العمر 74 عامًا من مدينة إيواتا، تم الإبلاغ عن فقده في وقت سابق، تأكد وفاته الاثنين، وعثر على جثته على ساحل فوكوروي في محافظة شيزوكا، أمس الأحد مما رفع عدد القتلى إلى ثلاثة في كلتا المحافظتين.

وبحسب الوكالة اليابانية، فقد توسع العدد الإجمالي للمنازل التي غمرتها الفيضانات إلى 273 في أيشي و 717 مبنى في شيزوكا، وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إجراءات الاستجابة للطوارئ مثل تكديس التربة في كلتا المحافظتين، حيث انهارت العديد من السدود النهرية.

أضافت الوكالة أن السلطات المحلية تكثف جهودها لاستعادة إمدادات المياه في بعض المناطق السكنية وتنظيف المدارس في محافظة أيتش، حيث تم إصدار أعلى مستوى لحذر الإخلاء في البلاد.

أشارت إلى أن الظروف الجوية القاسية التي عطلت أيضًا خدمات النقل في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت ناجمة عن هبوب هواء دافئ ورطب من بالقرب من إعصار ماوا ، الذي كان يمر جنوب البلاد، فضلاً عن جبهة أمطار معلقة فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وفقًا لما وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتشير تبنؤات الطقس إلى أن مستوى المياه قد يرتفع إلى حوالي 10 أمتار في مواقع معينة وفي الحالات التي يكون فيها وقت الإخلاء محدودًا، توصي السلطات الأفراد "بالإخلاء رأسياً" من خلال البحث عن ملاذ في الطوابق العليا من المباني السكنية أو غيرها من المواقع المرتفعة.