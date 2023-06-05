الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انهيار السدود وتدمير المنازل.. عواقب كارثية بسبب فيضانات اليابان

فيضانات
فيضانات

حصدت الفيضانات في اليابان أرواح 3 أشخاص وأصابت أكثر من 35 آخرين، وألحقت أضرارا بنحو 990 منزلًا بعد هطول أمطار غزيرة قياسية ضربت رقعة واسعة من ساحل المحيط الهادي الياباني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الاثنين.

ذكرت وكالة "كيودو نيوز" اليابانية، أن في محافظتي آيتشي وشيزوكا بوسط اليابان، حيث تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة قياسية اعتبارًا من يوم الجمعة، لا يزال تأكيد الأضرار وإعادة التأهيل جاريًا 

عواقب كارثية للفيضانات

ذكرت الشرطة المحلية، أن رجلاً يبلغ من العمر 74 عامًا من مدينة إيواتا، تم الإبلاغ عن فقده في وقت سابق، تأكد وفاته الاثنين، وعثر على جثته على ساحل فوكوروي في محافظة شيزوكا، أمس الأحد مما رفع عدد القتلى إلى ثلاثة في كلتا المحافظتين.

وبحسب الوكالة اليابانية، فقد توسع العدد الإجمالي للمنازل التي غمرتها الفيضانات إلى 273 في أيشي و 717 مبنى في شيزوكا، وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إجراءات الاستجابة للطوارئ مثل تكديس التربة في كلتا المحافظتين، حيث انهارت العديد من السدود النهرية.

أضافت الوكالة أن السلطات المحلية تكثف جهودها لاستعادة إمدادات المياه في بعض المناطق السكنية وتنظيف المدارس في محافظة أيتش، حيث تم إصدار أعلى مستوى لحذر الإخلاء في البلاد.

أشارت إلى أن الظروف الجوية القاسية التي عطلت أيضًا خدمات النقل في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت ناجمة عن هبوب هواء دافئ ورطب من بالقرب من إعصار ماوا ، الذي كان يمر جنوب البلاد، فضلاً عن جبهة أمطار معلقة فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وفقًا لما وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. 

وتشير تبنؤات الطقس إلى أن مستوى المياه قد يرتفع إلى حوالي 10 أمتار في مواقع معينة وفي الحالات التي يكون فيها وقت الإخلاء محدودًا، توصي السلطات الأفراد "بالإخلاء رأسياً" من خلال البحث عن ملاذ في الطوابق العليا من المباني السكنية أو غيرها من المواقع المرتفعة.

اليابان إعصار فيضانات السدود الأنهار المنازل كارثية

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس