كالفين فيليبس يفضل الاستمرار مع مانشستر سيتي الموسم المقبل

يفضل الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب فريق مانشستر سيتي، الاستمرار ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل، رغم التكهنات برحيله عن الفريق.

وانضم كالفين فيليبس لصفوف مانشستر سيتي، مطلع الموسم المنقضي قادمًا من فريق ليدز يونايتد الانجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، فإن فيليبس ينوي الاستمرار مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

ولعب فيليبس 21 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مختلف البطولات في الموسم الجاري، ولكن بمجمل دقائق 595 دقيقة؛ ولم ينجح في حجز مكان أساسي في تشكيل السيتي.

وأفادت الصحيفة، بأن فيليبس يرغب في تحدي نفسه في الموسم المقبل تحت قيادة جوارديولا والقتال من أجل الحصول على دور أكبر مع السيتي في الموسم المقبل.

وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.

ولعب كالفين فيليبس 234 مباراة بقميص فريق ليدز يونايتد، وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه في الفريق؛ من أصل 256 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 14 هدفًا وصنع 14 لزملائه.