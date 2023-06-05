الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كالفين فيليبس يفضل الاستمرار مع مانشستر سيتي الموسم المقبل

كالفين فيليبس
كالفين فيليبس

يفضل الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب فريق مانشستر سيتي، الاستمرار ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل، رغم التكهنات برحيله عن الفريق.

وانضم كالفين فيليبس لصفوف مانشستر سيتي، مطلع الموسم المنقضي قادمًا من فريق ليدز يونايتد الانجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، فإن فيليبس ينوي الاستمرار مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.
ولعب فيليبس 21 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مختلف البطولات في الموسم الجاري، ولكن بمجمل دقائق 595 دقيقة؛ ولم ينجح في حجز مكان أساسي في تشكيل السيتي.

وأفادت الصحيفة، بأن فيليبس يرغب في تحدي نفسه في الموسم المقبل تحت قيادة جوارديولا والقتال من أجل الحصول على دور أكبر مع السيتي في الموسم المقبل.
وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.

ولعب كالفين فيليبس 234 مباراة بقميص فريق ليدز يونايتد، وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه في الفريق؛ من أصل 256 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 14 هدفًا وصنع 14 لزملائه.

كالفين فيليبس مانشستر سيتى فيليبس الدورى الانجليزى بيب جوارديولا

الأكثر قراءة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس