الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 بـ2340.. تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار مدعومًا بتقرير قوي عن الوظائف الأمريكية على الرغم من تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وانخفضت أسعار الذهب 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4.5 دولار، لتسجل مستوى 1943.5 دولار.

وسجل  جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولارين، وبنسبة 0.1% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، ولامست مستوى 1980 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا، وذلك بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، بجانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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