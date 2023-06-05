الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبو هشيمة يهنئ المصريين الفائزين بالذهب والبرونز في العدو والخماسي الحديث والتايكوندو

المصريين الفائزين
المصريين الفائزين بالذهب والبرونز

قدم النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التهنئة للشباب المصريين الذين حققوا ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة العالم للخماسي الحديث وبطولة العالم للتايكوندو والعدو مسافة ٢٠٠ متر في ملتقى ألعاب القوى.

وقال «ابو هشيمة» عبر صفحاته الرسمية  على مواقع التواصل الاجتماعي: «ألف مبروووووك لكل الأبطال اللي رفعوا اسم مصر في البطولات العالمية .. مبروك لبسنت حميدة فوزها بالميدالية الذهبية في سباق ال ٢٠٠ متر عدو في ملتقى ألعاب القوى.. مبروك لمهند شعبان تأهله لأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه بذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث.. مبروك لشهد سامي وسيف عيسى تتويجهم ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو.. شرفتوا بلدكم يا أبطال وكلنا فخورين بيكم.. كل الدعم ليكم.. وربنا يوفقكم دايما»

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