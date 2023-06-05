الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التفاعل الجاد والفعال مع الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المحافظة بكل الطرق الممكنة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني، للاستجابة للشكاوى الواردة لها للتفاعل في العمل بجدية معها وحلها في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال لقائه عزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ونفيسة عبدالسلام مسئول مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض تقارير عن الشكاوى الواردة للمحافظة وعددها وما تم تنفيذه واتخاذه من إجراءات سواء مبادرة "صوتك مسموع"، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى التفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن، ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وقال محافظ أسيوط إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات الخدمية، خاصة مع التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستماع لشكاوى المواطنين والاستجابة لها، بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام شكاوي المواطنين ومطالب الجماهير والعمل على بذل مزيد من الجهود لزيادة سرعة الاستجابة والرد عليها وتفعيل آليات التواصل معهم، فضلًا عن رفع تقارير مستمرة عن الشكاوى والطلبات ومدى الاستجابة والتفاعل معها، ونتائج التواصل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة تجاه هذه الشكاوى ووضع حلول لها وتنفيذ المقترحات الواردة طبقًا للإمكانات المتاحة.

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