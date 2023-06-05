مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تنظم قوافل خدمات علاجية

نظمت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، قوافل طبية لتقديم الخدمات العلاجية البيطرية لكافة أنواع الحيوانات عن طريق القوافل البيطرية، هذا إلى جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء مدينة الإسماعيلية وضواحيها، التي تقوم بعلاج وتحصين الحيوانات الأليفة، حيث تم علاج ٣ حالات باطنة من الكلاب والأغنام والقطط، وأيضًا تم علاج ١٢ حالة طفيليات، و٢٠ حالة جلدية من الكلاب، وحالتين من القطط، ٩٥ دواجن و١ غنم و٢ جاموس.

وعلى جانب آخر، تم تحصين ٣٧ كلب، ٩ قطط ضد الأمراض المختلفة، وعمل سونار لـ ٤ كلاب، ٢ قطط و١٦ من الغنم.