رئيس مشروع تطوير الأرز بـ"الزراعة": دخول أصناف جديدة من الأرز لزيادة الإنتاجية السنوية

قال الدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر فى مصر، وأستاذ دكتور بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية استطاع استنباط وتسجيل 12 صنف وهجين أرز (تسعة بالقرار الوزاري رقم 1115 لسنة 2018 وثلاثة بالقرار الوزاري رقم 108 لسنة 2023) متحملة للتغيرات المناخية.

وأوضح الموافي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصنف العملاق سخا سوبر 300 حاز على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للابتكارات عام 2022 نظرا لسرعة انتشاره ومميزاته الإنتاجية والبيئية العالية حيث وصلت المساحة المنزرعة منه ما يقرب من 40% عام 2022 وساهمت الزيادة المحصولية بما يزيد عن 2 مليار جنيه مصري في الناتج القومي (20-25% زيادة محصولية).

وتوقع حمدي الموافي، أن تغطي أصناف السوبر الأربعة (300 ،301، 302 ،303) أكثر من 80% من مساحة الأرز المنزرعة في مصر خلال الثلاث أعوام القادمة وتتميز تلك الأصناف على قدرتها المحصولية العالية (تصل إلى 30% زيادة محصولية) وتحمل عالي لندرة المياه والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى أصناف وهجن الأرز البسماتي التي تضيف مميزات نوعية وتصديرية جديدة للأرز المصري، جاري هذا العام الانتهاء من تسجيل صنفي الأرز السوبر 304، 305 شديدي التحمل للتغيرات المناخية.

وتابع: “من المتوقع عند انتشار هذه الأصناف والهجن السوبر على كامل المساحة المنزرعة بالأرز في مصر زيادة الناتج القومي بما يزيد عن 30% عن مساهمة الأرز الحالية ووجود فائض تصديري يوفر مليارات الدولارات، وقد لخصت استراتيجية وزارة الزراعة 2030 إلى زراعة 1.4 مليون فدان أرز فقط، وهى المساحة التي تحقق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب المحلى مع وجود فائض استراتيجي وذلك لترشيد الموارد المائية وتجنب حدوث اختناقات في مياه الري أثناء فترة نمو المحاصيل الصيفية وبالتالي توجه باقي المساحة والمساحات التي تزرع بالمخالفة بمحصول الأرز إلى زراعة الذرة الصفراء خصوصا في الأرض الخصبة التي يمكن زراعتها فيها ووضع الآليات المناسبة لتشجيع زراعة الذرة الصفراء”.