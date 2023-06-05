اليوم.. لجنة الطاقة والقوى العاملة بالشيوخ تعقد 3 اجتماعات

تعقد لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، 3 اجتماعات اليوم الإثنين، وذلك لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين من الأعضاء بخصوص استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء خاصة الدول الأوروبية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن "إعارة الكوادر الصيدلانية للعمل بالدول الإفريقية وتأمين وجودهم بها".

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن "تعظيم دور وزارة القوى العاملة وربطه بتصدير رأس المال البشرى المصرى ومواكبة احتياجات سوق العمل الخارجى ".

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023 - 2024.

وجاء رفع الجلسة أمس بعد إغلاق أبوشقة باب المناقشة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 -2024. ومن المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسته المقبلة واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

كما وجه الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أربع رسائل للحكومة، يدعوها إلى مساعدة القطاع الخاص وتسهيل عمليات التصدير للمنتج المصري، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويسهم في دفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد، وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وقال النائب "دعبس" في كلمته أمس أمام الجلسة العامة: على الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة التي تدر دخلاً للبلد. وأضاف:"لا بد أن تراعي الحكومة ظروف البلاد وتقوم بإقامة المشروعات الإنتاجية والتصدير من خلالها في الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق إنشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل على تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كل المعوقات أمام عمليات التصدير، حتى لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة أخرى من الأسواق العالمية والخارجية".