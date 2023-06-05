"بسبب مشاجرة في سوهاج".. إصابة أب ونجله بنزيف في المخ

أصيب أب ونجله بمشاجرة لأولوية السير بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لقسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة القسم.



انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من طرف أول، أحمد ف ا ا سن 55 عاما بالمعاش مصاباً بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجله، مصطفي ا ف ا سن 25 عاما عامل بأجر مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجله محمد ا ف ا سن 29 عاما عامل بأجر مصاب بكدمة بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم.



وبين طرف ثان المدعو، عبد الحميد م ا ع سن 29 عاما مزارع وشقيقته، محمود م ا ع سن 23 عاما مزارع وشقيقته، أحمد م ا ع سن 31 عاما سائق شقيقي الأول، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني عصا شوم و وأفادوا بتبادل الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب واتهم الثاني والثالث من الطرف الأول، الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.