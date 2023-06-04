الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحذير للمزارعين من موجة الحر: العقارب والثعابين تخرج من جحورها

الحر
الحر

علق الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة على تحذير المركز؛ بسبب خروج مجموعة من العقارب والثعابين من جحورها بسبب موجة الحر.

وقال فهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc"، إن هذا أمر طبيعي يحدث في أواخر الربيع وبداية الصيف دائمًا، متابعًا: "الثعابين أو غيرها ذوات الدم البارد لا تتحمل درجات الحرارة العالية والفلاحين يعرفون ذلك".

وأضاف أن سكان المناطق القريبة من الظهير الصحراوي والفلاحين يأخذون احتياطاتهم دائمًا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، متابعًا: "نحن نحذر دائمًا ونقول هذا الوقت دخل ويجب على الفلاحين الحذر"، مشيرًا إلى أن هذه ليست ظاهرة مفاجئة.

وأشار إلى أن الأمر له علاقة بالأماكن القريبة من الظهير الصحرواي، والتي يكون بها رطوبة ومياه، وليس له علاقة تمامًا بالمدن والقرى.

واستكمل: "الموضوع ليس خطيرًا لكن علينا الحذر فقط وهذا أمر طبيعي"، مشيرًا إلى أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة مع العواصف الترابية الشديدة وأمطار، فهذا يندرج تحت ما يسمى بتغير المناخ.

ووجه عدة نصائح للمزارعين قائلًا: "يجب اتخاذ إجراءات استباقية في حالة وجود تقلبات جوية"، موضحًا أنه قبل أي موجة بعدة أيام المركز ينشر توصيات للمزارعين.

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