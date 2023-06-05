"الناس للناس".. أهالي إمبابة يوفرون السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وفر عدد من تجار وأصحاب المحال بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها بالأسواق والمحال الأخرى، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتغطية كافة احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية خلال الأيام الجارية.

ويقول أحد القائمين على تلك المبادرة الخيرية، إنهم مجموعة من التجار من مختلف الأماكن والأسواق قرروا توفير بعضا من السلع الأساسية والاستراتيجية وتوفيرها للمواطنين من أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ووضعها في مخازن خاصة بهم وبيعها بأسعار مخفضة تقارب أسعار الجملة أو أقل من الجملة على بعض السلع، فعلى سبيل المثال يتم بيع باكت السكر المكون من 10 كيلو بأقل من 195 جنيها.

ومن جانبه أوضح أحد القائمين على المبادرة الخيرية، أنهم لم يكن القصد تدشين مبادرة بقدر أن يتم مساعدة الآخرين من صميم عملهم، كون أن القائمين على تلك البضائع جميعهم من التجار ويعملون بالأسواق، ما جعهلم يفكرون أن تكون تلك الأعمال الخيرية من بضائعهم وفي مخازنهم، وتم تخصيص البيع بأسعار مخفضة وأسعار الجملة لأهالي منطقة إمبابة وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف أحد القائمين على المبادرة الخيرية، أن بيع السلع الأساسية والاستراتيجية متاح لأهالي إمبابة وغيرهم من المناطق الأخرى، إلا أن مكانهم الأساسي في منطقة إمبابة ما يقبل الوافدين عليهم أكثرهم من أهالي المنطقة نفسها وهناك أحيانا بعض الأهالي من المناطق المجاورة، فباب الخير مفتوح للجميع غير مقتصر على فئة أو منطقة واحدة، لافتا إلى أنهم متواجدين في أشهر شوارع منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة وهو شارع الأقصر، وحرصوا على توفير كافة السلع التي تحتاجها البيوت المصرية خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

سلع بأسعار مخفضة