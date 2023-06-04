الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة المطرية، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم في سرقة محل هواتف محمول بأسلوب كسر القفل بمنطقة المطرية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما هواتف محموله مجهولة المصدر وبسؤالهما أقروا بسرقتهم محل هواتف محمول بدائرة القسم.

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

أجهزة الأمنية أسلوب كسر القفل التحريات التحقيق العرض على النيابة السرقة

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