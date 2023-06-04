الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة ترجمة حقيقية لمخرجات القمة العربية

زيارة الرئيس الموريتاني
زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة وأهمية تلك الزيارة، قائلًا إن الزيارة تعتبر ترجمة حقيقية لمخرجات القمة العربية في الرياض.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن العلاقات المصرية الموريتانية تتميز بتنوعها، موضحًا أن مصر ساهمت منذ استقلال موريتانيا في بداية الستينات في قضايا التعليم والصحة والزراعة، وتدريب الكوادر الموريتانية.

السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي حدد مستقبل علاقات البلدين لمواجهة التحديات

كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر الصحفي حدد مستقبل العلاقات في التعاون المشترك لمواجهة التحديات خصوصًا مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري، مؤكدًا أن الزيارة تناولت قضايا المنطقة.

مصر وموريتانيا السفير محمد حجازي زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة الحياة اليوم العلاقات المصرية الموريتانية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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