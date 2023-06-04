بعد تركيب دعامات القلب.. طارق عبدالعزيز يطمئن جمهوره ويوجه الشكر لنقيب الممثلين

حرص الفنان طارق عبدالعزيز على طمأنة جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية لتركيب دعامات القلب وعمل قسطرة للمرة الثانية، كما حرص على توجيه رسالة شكر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ولزملائه بالوسط الفني الذين حرصوا على دعمه ومساندته في مرضه.

وشارك طارق صورة له على فيس بوك رفقة الأطباء والممرضين، بعد نجاح عمليته الجراحية بأحد المستشفيات، وعلق عليها قائلا: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا.. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمدلله، وأشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من الدكتور أشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وتابع: شكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكراً للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

واختتم قائلا: "ختاماً شكراً للدكتور طارق رشيد السبب في الضحكة الحلوة اللي على الوشوش الطيبة في الصورة، دكتور طارق مثال حي للدكتور الفنان اللي مش بس متقن في شغله ده بيحبه وبيبدع فيه.. ربنا يسدد الخُطى ويجمعنا دايماً في الخير".