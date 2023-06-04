الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

جثة
جثة

لقى طالب مصرعه عقب اصطدامه بسيارة مسرعة أمام محطة كهرباء المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، تم نقل الجثة للمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يدعى أحمد محمد عبدالمنعم، 15 عامًا، طالب في المرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف، من سكان قرية الوصفية في مركز ومدينة أبوصوير وتعرض لحادث تصادم من قبل سيارة مجهولة. 

وتستكمل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة.

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