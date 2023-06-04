الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس تبحث سبل تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اجتماعاً موسعاً بحضور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و وكلاء كليات الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وذلك بهدف بحث آليات تطوير مراكز الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص، حيث تم مناقشة أوجه التطوير وسبل تذليل أية معوقات مع وضع حلول عملية لتجاوز المشكلات.


يأتي الاجتماع في إطار حرص جامعة عين شمس وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مواصلة خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها الجامعة على كافة المستويات اللوجستية و العملية والتنفيذية والإدارية.


وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات و الوقوف على نقاط القوة والضعف والتي من المقرر تضمينها لإعداد دراسة متكاملة للتطوير لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

 

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