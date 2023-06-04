دعبس يطالب الحكومة بالعمل على مساعدة القطاع الخاص والتصدير

وجه الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ 4 رسائل للحكومة للعمل على مساعدة القطاع الخاص ومساعدة عمليات التصدير للمنتج المصري مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

وقال دعبس في كلمة له اليوم أمام الجلسة العامة على الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة والتي تدر دخل للبلد وقال: "لا بد من مراعاة ظروف البلاد وإقامة مشروعات إنتاجية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق إنشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل على تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كافة المعوقات التي تعيق عمليات التصدير، حتى لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة أخرى من الأسواق العالمية والخارجية."

وطالب النائب بالعمل على التعاون أو إنشاء مكاتب للمحاماة الدولية للحفاظ على حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات التصدير أو إرجاع المنتجات المصرية. كما طالب الدولة بالعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتفعيل دور السفارات المصرية في هذا الأمر، وذلك عن طريق الملحقين المصريين في السفارات المصرية ومساعدة المصدر المصري من خلال تقديم دراسة جدوى للاسواق واحتياجاتها للمنتجات، حتى يكون للمصدر المصري والمنتج المصري قاعدة بيانات يعملان من خلالها.

وقال دعبس: "إن وزيرة التخطيط أكدت عليَّ أنه تم تنفيذ 70% من خطة التنمية العام المالي الحالي، وأن الباقي 30%، وأتمنى أن يتم عمل مشاريع منتجة خلال الخطة القادمة وباقي الخطة الحالية". وأعلن دعبس موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدأ.