الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات وأنشطة بزيارة المكتبة المتنقلة لقرية الشامية

تنظيم الفعاليات والأنشطة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وبناءً على الإمكانات المتاحة وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة.

وأوضح اللواء عصام سعد، أهمية التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان وإعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، نظّمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس، مدير فرع أسيوط زيارة المكتبة المتنقلة لقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم وذلك في إطار خطة المكتبة المتنقلة لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث تم زيارة مدرسة العبور الابتدائية بالقرية وتنظيم أنشطة وورش للأطفال وذلك لإعداد جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وإكسابهم مهارات وخبرات على أن يتم تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل والاستفادة من إمكانات وخدمات المكتبة المتنقلة في إيصال الثقافة والمعرفة إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم خاصة الأماكن البعيدة التي لا تتوافر بها مكتبات عامة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء.

تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة
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