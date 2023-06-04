11 يونيو.. انطلاق برنامج "مشواري" بمتحف الأمير وحيد سليم

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ يقدم متحف الأمير وحيد سليم برنامج "مشواري" لدعم وتنمية المهارات واكتشاف الذات للأطفال من سن 10 إلى 14 سنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (Unicef)، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا في أيام 11 – 13 – 14 يونيو الجاري، بمقر المتحف، بجوار نادى المطرية الرياضى أمام محطة مترو انفاق المطرية.

الأمير وحيد سليم

ولد فى 20 يناير لعام 1919 وتوفى فى 19 ديسمبر لعام 1995، والده هو سليم بك خليل أحد ضباط الجيش التركى ، ووالدته هى الأميرة شويكار بنت إبراهيم بن الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا بن محمد على باشا الكبير، تلقى تعليمه بباريس وعاد إلى مصر سنة 1939، كانت ثقافته فرنسية وكان كثير السفر والرحلات، كما كان يهوى التردد على المزادات لشغفه باقتناء التحف، عاش وحيدا بلا زواج، وقد استقر فى هذا القصر منذ عودته من فرنسا عام 1939 وحتى وفاته فى 1995، ثم تم إغلاقه منذ ذلك الحين، وكان هذا القصر ملكا للأمير يوسف كمال ثم أهداه إلى الأميرة شويكار.

يقوم القصر على مساحة تقدر بحوالى أربعة أفدنة ونصف الفدان عبارة عن حديقة بها مجموعة من أشجار النخيل النادرة ، وتتوسطها نافورة رخامية بديعة ، بعد صعود درجات السلم المؤدية للدور الأول يطالعنا بهو مكسو بالرخام الأسود والأبيض والموردى المستورد من إيطاليا وبه كرانيش غاية فى الجمال عليها زخارف نباتية مذهبة، وتطل على البهو أربعة غرف، أولها الصالون رقم 1 وبابه مغطى بمرايا وتغطى سقفه رسومات من الجبس، وفى صداره الغرفة لوحة زيتية كبيرة لمحمد على باشا رئيس الأسرة العلوية، كما أن حوائط الغرفة مزينة بزخارف نباتية مذهبة على الطراز الفرنسى ومرآة كبيرة بالحائط المجاور للباب، والأرضية من خشب الأروز.

أما الصالون الثانى فبابه من الخارج مغطى بمرآة والسقف تزينه تصاوير على الطراز الفرنسى، والحائط مبطن بالستان الوردى داخل بانوه وبه مرآة كبيرة وبالحائط ديكور على هيئة دفاية مجلدة برخام أبيض على الطراز الفرنسى، كما يوجد بهذه الغرفة تمثال نصفى لإبراهيم باشا، وتتدلى من السقف نجفة كبيرة، أما الغرفة الثالثة فتحتوى على المكتبة الخاصة بالأمير وكل محتوياتها باللغة الفرنسية وفى مواجهة هذه الغرفة تقع غرفة السفرة، ثم نصعد للدور الثانى والذى يحتوى على أربع غرف أهمها الجناح الخاص بالأمير.