الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نيابة فايد تصدر قرارا في قضية ضبط شقيقين يتاجران في المخدرات بالإسماعيلية

شرطة
شرطة

أصدرت نيابة فايد الجزئية قرارا باستدعاء الضابط المجري للتحريات بشأن شقيقين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم للإتجار بالمواد المخدرة، وقام بضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين، وذلك لسماع شهادته.

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئاسة المقدم محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز شرطة فايد، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي عائلي مكون من  2 أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمود عاشور مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من وحدة مباحث مركز شرطة فايد يفيد بورود معلومات إلى النقيب أحمد حمدي أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 2 أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم معروف عنهم الاتجار بالمواد المخدرة، بجلب كمية منها بقصد الإتجار متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد عبدالرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث لاستهداف المتحرى عنهم 2 أشقاء عقب قيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول ويعاونه الثانى وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش والهيروين وهاتفي محمول ومبلغ مالي.


جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس عناصر التشكيل.

 

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