الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال تمهيد الطرق بمداخل منطقة "الرابية"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية، وهى إحدى المناطق المضافة لمدينة الشروق تمهيداً لتوفيق أوضاع الكيانات المتواجدة بها، يرافقه المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندسة رشا معوض، معاون نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، ومسئولى جهاز مدينة الشروق، وذلك فى إطار توجهات الدولة بسرعة توفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة بعد نقل ولايتها للهيئة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

وطالب المهندس كمال بهجات، بزيادة معدلات التنفيذ ودفع العمل بالموقع، حيث تم التأكيد على المتابعة اليومية للأعمال وتذليل العقبات وإنهاء التنسيقات اللازمة، بهدف خروج المشروع بالصورة اللائقة بمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، عن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير رافع الصرف الصحى رقم 2، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمدينة بهدف التعامل الأمثل مع الكميات الزائدة من المياه الواردة وبالأخص مياه الأمطار فى ظل التغير المُناخى.

وأوضح "سعد" أن أعمال رفع الكفاءة استهدفت الأعمال الكهروميكانيكية للرافع المنشأ منذ أكثر من 25 عاما حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب (2) طلمبة طاقة الواحدة (86 لتر /ثانية) شاملة لوحات التحكم والمحابس، وذلك بالإضافة للقائمتين ليصبح إجمالى قوة الرافع 4 طلمبات مع صيانة الرافع ككل من مصادر كهرباء بديلة أو مولدات وجعلها جاهزة لأى طوارئ.

وأضاف رئيس الجهاز أن الرافع يخدم المنطقة الترفيهية والحيين الأول والتاسع ويعتبر حلقة وصل مهمة جداً للمنظومة، حيث يستقبل المياه الواردة من رافع 1 وينقلها عبر خط 400 مم لرافع 3، ومنه إلى محطتي المعالجة، مشيراً إلى أنه تم استلام الأعمال للقيام بالتشغيل والصيانة ذاتياً من خلال مسئولي جهاز مدينة الشروق.

جانب من جولة التفقد

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جانب من جولة التفقد

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اتخاذ الإجراءات اللازمة أجهزة المدن الجديدة إزالة مخالفات البناء إسكندرية مطروح الساحلي أصدر الدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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