الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السلطات الأوكرانية تطلق الإنذار الجوى فى 4 مقاطعات

السلطات الأوكرانية
السلطات الأوكرانية

أطلقت السلطات الأوكرانية، الإنذار الجوي في 4 مقاطعات من بينها خاركيف ودنيبرو، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى قد أكد، أمس، استعداد بلاده لشن الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره ضد روسيا، قائلًا إن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت وستكون تكلفته باهظة".

كما أعرب "زيلينسكي" عن قلقه من أن تؤدي الانتخابات الأمريكية العام المقبل، إلى تولي إدارة أقل دعمًا للسلطة، داعيًا حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تقديم مسار واضح لعضوية أوكرانيا.

أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الإنذار الجوي العربية

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