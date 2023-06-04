أبوعميرة لـ"الشاهد": الرئيس السيسى رفض ضرب طبق إرسال الإخوان حتى لا يموت أحد

قال شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن الإخوان سيطروا على سيارات بث التلفزيون المصري، بعد يوم 3 يوليو 2013، وغيروا الترددات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل يوم ينقلوا على تردد جديد، ألغيه، فأذاعوا على قمر صناعي آخر على على يوتيل سات، وكنت أقوم بالتشويش عليه".

وأردف: "سُئلت ما الحل، فقلت قناصة تطلع تضرب طبق الإرسال، فبلغوا وزير الدفاع أنذاك عبد الفتاح السيسي، ولما سأل هيموت كام، قالوا من 20 لـ 30 واحد، قال ولا واحد يموت، ورفض المقترتح".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.