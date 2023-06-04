الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: خطة السلام التى اقترحتها إندونيسيا لن تنجح فى إنهاء الحرب

وزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن خطة السلام التي اقترحتها إندونيسيا لن تنجح، ودعتها إلى الانضمام لصيغة السلام الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو قوله: "نقدر الاهتمام الذي توليه إندونيسيا، التي يبدو أنها تستخلص استنتاجات من تاريخها، لقضية استعادة السلام في أوكرانيا".

وأشار إلى أنه لا توجد مناطق متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا لإجراء استفتاءات هناك "بعد أن ارتكبت الهجوم الروسي، وضم شبه جزيرة القرم وأجزاء من مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، وهي مسجلة في وثائق رسمية للأمم المتحدة".

ولفت نيكولينكو إلى أن إندونيسيا طرف فاعل مهم في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تترأس حاليًا رابطة دول جنوب شرق آسيا، مضيفًا أن رئيسها جوكو ويدودو كان العام الماضي أول زعيم آسيوي يزور كييف ليرى عواقب الهجوم الروسي بشكل مباشر.

وشدد متحدث الخارجية الأوكرانية على أنه "يتعين على روسيا الانسحاب من الأراضي الأوكرانية، ويجب على أوكرانيا استعادة وحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليًا، ولا يمكن أن تكون هناك سيناريوهات بديلة".

وأشار نيكولينكو إلى أن وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين القوات لمسافة 15 كيلومترًا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح لن ينجح.

وأضاف أن "السلام الدائم في أوكرانيا يعني تحرير الأراضي الأوكرانية من روسيا، وهذا ما تهدف إليه صيغة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ندعو إندونيسيا للانضمام إلى تنفيذها النشط".

وفي وقت سابق، اقترح وزير دفاع إندونيسيا برابوو سوبيانتو، خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير الإندونيسي، أن الإجراءات التي ذكرها، قد "أثبتت فعاليتها في مجرى التاريخ"، مستشهدًا بالوضع في شبه الجزيرة الكورية كمثال.

واقترح حل النزاع في أوكرانيا من خلال إنشاء منطقة منزوعة السلاح على غرار المنطقة التي تم إنشاؤها بين كوريا الجنوبية والشمالية.

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

شكرى أبوعميرة: قلت لوزير الإعلام الإخوانى الحكاية انتهت فطلب منى التلاعب بالصورة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

بتكلفة تتعدى المليار جنيه.. إقامة صرح طبى بقويسنا على مساحه 5 أفدنة

بالدرجات.. تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة ومحافظات أخرى لما بعد الشهادة الإعدادية

فى ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على قصة حياة الراحل محمود عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة