السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لايبزيج يتوج بكأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي

لايبزيج
لايبزيج

توج لايبزيج بكأس ألمانيا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 2/ صفر اليوم السبت في المباراة النهائية.

وودع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو فريقه لايبزيج بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 71 ثم أضاف زميله المجري دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأصبح نكونكو على أعتاب الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي بعد أن اقتسم صدارة هدافي البوندسليجا مع نيكلاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وأنهى لايبزيج مشواره في الدوري الألماني في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونخ البطل وبوروسيا دورتموند الوصيف.

وضمن لايبزيج المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

لايبزيج الالمانى آينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا نهائي كأس ألمانيا كريستوفر نكونكو

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