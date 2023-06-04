بتكلفة تتعدى المليار جنيه.. إقامة صرح طبى بقويسنا على مساحه 5 أفدنة

صرح النائب محمد حمدي عبدالحليم موسي، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا و بركة السبع وعضو لجنة الصناعة، بأنه تم توفير قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بشارع عبد المحسن الصباحي "الترعه سابقًا" مملوكة لجمعية "العروة الوثقي"، وبالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور "أ حمد عنتر الصاوي" رئيس مجلس إدارة الجمعية لبناء صرح طبص عملاق "مستشفى تخصصي" على أرض مدينة قويسنا.

و أكد النائب "محمد حمدي موسي"، على أنه يعد انجازًا حقيقيًا يخدم قري مركز و مدينة قويسنا الذي تخطى عدد سكانه 600 ألف نسمة، ولم نملك إلا مستشفى مركزي واحدة على طريق "القاهرة إسكندرية الزراعي"ـ و تفتقر للعديد من التخصصات و اقتصرت مطالبة كافة التنفيذيين، وأعضاء المجالس النيابية على صيانتها أو توسعها رغم أنها داخل الكتلة السكنية، ومن الصعب عمل أي ملحق لها.

و أضاف أنه بالتواصل مع اللواء"إبراهيم أبو ليمون" محافظ المنوفية، أكد على و جود تمويل لإنشاء صرح طبي عملاق و لكن توفير قطعه الأرض كانت العائق أمام التنفيذ، وتم البحث والتواصل مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين أبدوا كافة استعدادهم للمشاركة في هذا العمل الخيري العظيم بالتبرع بقطعة الأرض.

و من جانبه، أشار الشيخ"أسامة السكري" عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أنه كان حلم المرحومة "بهجة يوسف رزق" مالكة الأرض و الواهبة لها للجمعية ومؤسس الجمعية لتقديم العمل العام و الخيري لكل أهالى مركز و مدينة قويسنا.

وأكد "السكري"، أن المستشفى تم حصر التكلفة المبدائية لها، و التي سوف تتخطى 1.200 مليار جنيه، والتي سوف تخدم مركزي قويسنا وبركة السبع، وسيتم البدء عقب الانتهاء من التصاريح الأزمة.