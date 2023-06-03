السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

زيارة متحف المجوهرات
زيارة متحف المجوهرات الملكية

قام العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على قطاع المشروعات، بزيارة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية اليوم السبت، برفقة الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف. وكان بصحبتهم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتور علي ضاحي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، والمهندس شريف حفينة، مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة نسرين الحناوي، مدير مشروعات الوجه البحري.

 

جرى فحص الأعمال المقامة في متحف المجوهرات الملكية "قصر فاطمة حيدر" والتي تم إنشاؤها بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها بتاريخ 14 ديسمبر 2021. تشمل هذه الأعمال صيانة وترميم أرضية الباركيه في قاعة F2 في الطابق الأول من الجناح الشرقي للمتحف. يتمتع هذا المتحف بحماية خاصة حيث تم تسجيله كمعلم إسلامي وقبطي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 3884 لسنة 1999م.

 

 

يعمل "متولي" حاليًا على إكمال المرحلة الأولى من ترميم أرضية الباركيه في المتحف، وذلك بالتعاون مع فريق عمل فني متخصص من المجلس الأعلى للآثار. يتضمن الفريق الأثريين المتخصصين في الآثار الإسلامية والقبطية، وخبراء الترميم الدقيق وقطاع المشروعات والورش المركزية بالمجلس الأعلى للآثار. كما تمت زيارة جميع قاعات المتحف، بما في ذلك كشك الشاي، حيث تم تحسين كفاءته.
 

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آثار الإسكندرية متحف المجوهرات الملكية قصر فاطمة حيدر قطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار

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