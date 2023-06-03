الإمارات تعلن تقديم دعم بقيمة 20 مليون دولار للأونروا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تقديم دعم بقيمة 20 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 73.6 مليون درهم، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

جاء هذا وفقا لما أعلنته السفير لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدي الأمم المتحدة اليوم السبت، خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الاعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا.

‎وقالت نسيبة "سيتم صرف مساهمة دولة الإمارات خلال العامين المقبلين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأضافت نسيبة "تواجه الأونروا تحديات جسيمة، حيث أن وضعها المالي غير مستقر، ومستقبلها في الميزان، لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة".

وأكدت السفيرة الإماراتية أن الأونروا تلعب دورا محوريا في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

اجتماع فى الأمم المتحدة لزيادة دعم وكالة الأونروا اليوم

وعقدت لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الغوث (الأونروا) اجتماعا في مقر الأمم المتحدة، الجمعة، لزيادة دعم الدول للوكالة.

وأعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن أن حل المشكلة المالية المزمنة التي تواجه الوكالة يتطلب إرادة سياسية ليضاهي دعم الجهات المختلفة لمهمة الأونروا، مما توفره لها من موارد.

وأشار لازاريني، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إلي أن المشكلة تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تفعله الأونروا والمصادر التي تتوفر لها، لافتا إلى الطبيعة الفريدة لعمل الأونروا، إذ إنها الوكالة الوحيدة المكلفة بتقديم خدمات مماثلة للخدمات الحكومية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد لازاريني أهمية مواكبة الموارد للاحتياجات، محذرا أن الأونروا لن يكون لديها تمويل أو نقد اعتبارا من سبتمبر المقبل لمواصلة تشغيل مدارسها، كما أن الموارد اللازمة لعمل مراكزها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى آخذة في النفاد.