السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في عيد ميلاد وفاء صادق.. تعرف على قصة حياة "بهيرة البرعى"

وفاء صادق
وفاء صادق

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة وفاء صادق، حيث ولدت في 3 يونيو عام 1989، وبدأت حياتها الفنية من خلال بعض الأعمال الصغيرة، وهى ابنة أسرة فنية من الطراز الأول حيث كان يعمل والدها مخرج ووالدتها ممثلة.

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حياة وفاء صادق 

نشأت وفاء صادق في أسرة فنية، والدها كان المخرج عادل صادق، ووالدتها الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق، ولها أختان من والدتها وهما التشكيلية مريم عبد الوهاب، والتى شاركت في مسلسل فضة قلبها أبيض، والآخرى سوما وتعمل بالغناء، وهى أم ولدين نور وطارق.

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حياة وفاء صادق الفنية

في عام 1996 كانت البداية الفنية الحقيقة لوفاء صادق، جسدت شخصية بهيرة، في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» مع نور الشريف وعبلة كامل، وتوالت عليها أعمالها الدرامية وكان تركيزها التمثيلي في الأعمال التلفزيونية.

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أعمال وفاء صادق الدرامية:

- حساب السنين 
- الطاووس
- حصاد الحب 
- تجارب النار 
- السيرة العربية 
- هنادي 
- الصمت 
- الآنسة كاف شربات
- السقوط في بئر سبع 
- صباح الورد 
- لن أعيش في جلباب أبي بهيرة
- عندما تتحرك الجبال 
- أبو العلا 
 - عباسية واحد 
- طريق السراب 
- زيزينيا الجزء الثاني 
- الحب في امتحان
-  شيء من الخوف 
- الإمام ابن حزم سمار
- وبعد الظلام تشرق الشمس دولت
 - جسر الخطر 
-  حديقة الشر مديحة
- لدواعي أمنية شريفة
- وهج الصيف 
- قلب النهار 
- المنصورية 
- ينابيع العشق 
-  رجل غني فقير جداً  
- القرار 
- أصعب قرار 
- يوميات ونيس وأحفاده الجزء السادس 
- سمير وعيلته الكتير 
- ساحرة الجنوب
- سقوط حر عايدة
- اللهم إني صايم زينات
- كأنه إمبارح 
- كوكب آخر 
- حدوتة مرة سنية
- فلانتينو جيلان
- ولاد ناس أروى
- خارج السيطرة نسرين
- أبو العروسة الجزء الثالث
- دنيا تانية 
- وبينا ميعاد فريدة

السينما:

لم تقف وفاء صادق أمام الكاميرا كثيرًا في السينمات حيث شاركت في بطولة عمل واحد فقط عام 1667، وهو القبطان وجسدت فيه شخصية وجيدة.

وفاء صادق حياتها الفنية مخرج المخرج عادل صادق الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق سوما

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