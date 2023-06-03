هوجو لوريس يعلن رغبته في الرحيل عن توتنهام هوتسبير

أعرب الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هوجو لوريس مع توتنهام هوتسبير بحلول 30 يونيو 2024.

وقال لوريس في تصريحات لصحيفة “Nice-Matin”: "لقد وصلنا إلى لحظة مهمة بالنسبة لي أو للنادي؛ إنها نهاية حقبة، أود تجربة شيء مختلف وسأدرس بحرص خطوتي المقبلة".

ويلعب لوريس ضمن صفوف توتنهام هوتسبير منذ انتقاله من نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

وأضاف لوريس: “لم أنس أنني مازال لدي عامًا متبقي في عقدي مع توتنهام، وفي كرة القدم من الصعب أن تتوقع ما سيحدث في المستقبل، الشيء الأهم أن أجد مشروعًا أستطيع النجاح خلاله".

وبدأ لوريس مسيرته ضمن صفوف فريق نيزا الفرنسي وانتقل من فريق تحت 19 عامًا لفريق الرديف بنادي نيس في صيف 2004 ثم صعد للفريق الأول في الصيف التالي، قبل أن ينضم لصفوف ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2008.

ولعب لوريس 447 مباراة بقميص فريق توتنهام هوتسبير وتلقت شباكه 508 هدفًا وخرج في 151 مباراة بشباك نظيفة.



وسبق أن أعلن هوجو لوريس اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا بعد المشاركة في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي احتل خلالها المنتخب الفرنسي المركز الثاني.