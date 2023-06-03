السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة الموسيقيين تحيل منير الوسيمى للتحقيق

مصطفى كامل و منير
مصطفى كامل و منير الوسيمي

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم السبت، إحالة الموسيقار منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق "الوسيمي".

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى النقابة، إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء المقبل في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 وحتى 2010، والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.

وأضاف أن هناك عددا من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن أبرز هذه الشكاوي مقدمة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.

كان منير الوسيمي قد أعلن تأييده ودعمه للفنان مصطفى كامل في الانتخابات المقبلة على مقعد النقيب، في الوقت الذي أعلن فيه كامل رفضه لهذا الدعم والتأييد، وقال إن هذا الأمر لا يشرفه.

نقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية لموسيقار منير الوسيمي منير الوسيمي نقيب الموسيقيين

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