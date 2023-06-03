16 مخالفة تموينية في حملة على مخابز أبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز والتزام أصحاب المخابز بالمواصفات والنظافة ومواعيد التشغيل، وأسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز مكبرة على المخابز البلدية لضبط كل المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٦ محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت حيث شملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي بالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمطاعم والمخابز البلدية وتتم بشكل يومي بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز وفرض الأنضباط التمويني وعدم أستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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