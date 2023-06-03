تفاصيل عقد رامى ربيعة مع الأهلى بعد الموافقة على تجديد عقده

أنهى رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، كل إجراءات تجديد عقده مع الأهلي بداية من الموسم الجديد عقب الجلسة التي جمعت بينه وبين الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.



وكشف مصدر مسئول أن اللاعب سوف يوقع على عقود التجديد لمدة موسمين بعد التوصل لاتفاق على أغلب بنود التعاقد في العقد الجديد خلال الجلسة الأخيرة.



وأشار المصدر إلى أن موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، علي استمرار رامي ربيعة كانت وراء الموافقة من قبل إدارة النادي الأهلي على شروطه المالية للتجديد.



وأضاف المصدر أن رامي ربيعة وافق علي رفع العرض المالي من 6 ملايين جنيه في الموسم إلي 8 في الموسم الأول له، وتزيد 9 ملايين جنيه في الموسم الثاني.



وأوضح المصدر أن الإعلان عن تجديد رامي ربيعة مع الأهلي بشكل رسمي سيكون عقب انتهاء الفريق من مواجهتي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، قد أعلن عن قائمة الفريق للدخول إلى معسكر مغلق قبل لقاء الوداد المغربي بـ48 ساعة، واستبعد كلًا من رامي ربيعة وأيمن أشرف وبرونو سافيو بجانب محمد الشناوي بسبب عدم الجاهزية الفنية لخوض لقاء الذهاب بالقاهرة.

في المقابل، مارسيل كولر، المدير الفني، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، حيث يتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.