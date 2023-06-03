السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لسائق "توك توك" سرق طالبة بالإكراه فى الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من سائق "توك توك" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، والسجن لمدة 15 سنة لطفل، بعد اتهامهما بسرقة طالبة بالإكراه في الطريق العام. صدر الحكم بعضوية المستشار عماد عبدالنبي العيسوي، والمستشار أحمد فاروق عبداللطيف، والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمين بسرقتها بالطريق العام بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، أنه حال ترجل المجني عليها "ش.خ.ح" 18 طالبة، بالطريق العام فوجئت بالمتهم الثاني "ي.م.ح" 17 سنة، حال قيادته توك توك، يغلق عليها الطريق بتلك الدراجة البخارية وقام المتهم الأول "ح.ا.د"، سائق "توك توك"، والذي كان يستقل ذات الدراجة بالمقاعد الخلفية بمحاولة جذب وانتزاع هاتفها المحمول وحافظة نقودها من يدها كرها عنها فأحكمت الإمساك بالهاتف وتشبثت به فحاول جذب شخصها داخل التوك توك فتركت منقولاتها له كرها عنها حتى قام بدفعها فسقطت أرضا، وفر المتهمان هربًا بالمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، ونفاذ أمر الضبط والإحضار.

وتم ضبطهما وبتفتيش شخص المتهم الأول عثر بحوزته على الهاتف المحمول، ومواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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