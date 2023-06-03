حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس المتهم بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقرّ المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه وقائع سرقة الشقق السكنية بهدف التربح والكسب غير المشروع.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لارتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بحوزته على هاتفيّ محمول "أحدهما من متحصلات واقعة السرقة" - جهاز لاب توب).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.