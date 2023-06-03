انطلاق امتحانات الشهاده الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية ، حيث بلغ إجمالى للمتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة 2223 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، بينهم 1173 بنين، و1050 فتيات.

وأجرى اليوم علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والمشرف العام على امتحانات الشهاده الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، برفقته الدكتور محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية والمتابع الامتحانات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية جولة للإطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وأكدا على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة. كما اطمأنا على أن الأسئلة، ولايوجد بها شكوى من الطلاب والطالبات وأنها مطابقة للمنهج،

أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحن طلاب القسم العلمى بمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم: مادتي الفقه بجميع مذاهبه باللجنة الأولى، ومادة الحديث باللجنة الثانية.

وكانت قد اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية الثلاثاء الماضي تصحيح أوراق الامتحانات والإجابة للشهادتين الابتدائية والإعدادية .

وقام الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندريه الأزهرية بالمرور على على مركز التصحيح ومتابعة العمل للاطمئنان على صحة تصحيح أوراق الإجابات، حيث تم التشديد على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين ليتم التصحيح فى جو يملؤه الهدوء و الاستقرار، وكذلك تم المرور على كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية بمختلف المواد للاستعداد لعملية الرصيد، وسرعة اعتماد النتيجة النهائية ومن ثم إعلانها.

وفي سياق آخر فازت منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم، حيث حصد والطالب محمد عبد الرحمن كامل من معهد جمال زين الدين التابع لإدارة شرق، بالمركز الأول.

وتقدما الشيخ خميس محمد احمد، وعلاء الدين العريان بخالص التهاني والتبريكات للطالب وأسرته ولإدارة شرق، ولإدارة شؤون القرآن الكريم وكل من ساهم في إظهار منطقة الإسكندرية الأزهرية وإدارتها المختلفة بالصورة والمكانة التي تليق بها.