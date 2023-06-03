السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. رؤية شاملة وخطة لإنتاج الكهرباء النظيفة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، تقريرًا حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. رؤية شاملة وخطة لإنتاج الكهرباء النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن الدولة وضعت رؤية شاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة لتحقيق نتائج ملموسة من معدلاتها.

زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

وأظهر تقرير أصدره مجلس الوزراء، أن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح وصل إلى نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 جيجاوات في الساعة خلال عامي 2021/2022، خاصة أن مصر تتمتع بثراء مصادر الطاقة المتجددة خصوصًا في مجال الرياح والشمس.

خطة الكهرباء النظيفة اعتمدت بشكل أساسي على تنفيذ مشروعات لتوليد التيار الكهربائي من الطاقة المتجددة، وذلك في إطار رفع نسبة الطاقة المتجددة بقدرات توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2030.

ومن أبرز مشروعات الطاقة النظيفة التي استهدفتها الدولة المصرية، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار، وتبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجاوات، ويعد المجمع الأكبر لتجميع لوحات الطاقة الشمسية بمكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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