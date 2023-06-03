أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق البحر الأحمر.. اليوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحر الأحمر انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع؛ بعد دخول المحاصيل الجديدة من مختلف المحافظات.

وتراجع سعر الثوم البلدي إلى 18 جنيهًا، والملوخية 10 جنيهات للكيلو، والبامية سجلت انخفاضًا تراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، حيث سجّل سعر الكيلو الواحد ما بين 25 إلى 30 جنيهًا، كما سجل سعر الطماطم 6 جنيهات، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 25 جنيهًا، بينما سجل الخيار 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والباذنجان 6 جنيهات، والبصل الأصفر 12 جنيهًا، والبصل الأحمر 12 جنيهًا، والفلفل الحار 10 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، وسجلت البطاطس 15 جنيهًا، فيما سجل سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والفلفل الألوان 30 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، فيما سجل الليمون 30 جنيهًا.

فيما سجل سعر الخس 3 جنيهات للربطة الواحدة، والكابوتشي سجل 12 جنيهًا والبروكلي 12 جنيهًا، كما جاء سعر الخضرة لكل من الجرجير والكسبرة، والشبت، جنيهًا واحدًا للربطة من كل صنف.

أسعار الفاكهة بأسواق البحر الأحمر اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة بأسواق البحر الأحمر انخفاضًا ما بين جنيه و2 جنيه في بعض الأصناف، حيث سجّل سعر الجوافة البلدي 15 جنيهًا، والموز بـ 12 جنيهًا، والخوخ بـ15 جنيهًا، والموز المستورد بـ 15 جنيهًا، وسجّل سعر التفاح البلدى 25 جنيهًا، وبالنسبة للتفاح الأصفر سجل 35 جنيهًا، والتفاح الأصفر السكري 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 30 إلى 35 جنيهًا، والكيوي الواحدة بـ5 جنيهات، والبطيخ سجل سعر الكيلو الواحد ما بين 5 إلى 8 جنيهات وذلك حسب الوزن.