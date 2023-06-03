السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 آلاف و 38 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم الانتهاء من تجهيز 34 لجنة، لاستقبال 9 آلاف 38 طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف 518 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، "3 ألاف و 665 طالب، و 1853 طالبة،  وعدد طلاب القسم العلمي 3 آلاف و520 ، طالب وطالبة، منهم 2000 طالب بالقسم العلمي، و1520 طالبة، وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم، وسيكون هناك تواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.

وقال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، تنطلق الامتحانات صباح اليوم السبت، الموافق 3 يونيو2023؛ لطلاب القسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، مؤكدًا بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية لأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

وأضاف "شهاوي"،  كما أن دورهم المتابعة سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم للقيادات للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، مؤكدًا بأن أبناءنا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا، وأنه وجه رؤساء اللجان بتوجيه الأعضاء بتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مع التشديد على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

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