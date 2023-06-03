فرق الفنون الشعبية والفلكلور المصرى يبدعان فى ختام مهرجان الطبول

قدمت عدد من فرق الفنون الشعبية والفلكلور عروض في اليوم الختامي للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة على مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر، وسط حضور كبير من المسؤولين المصريين والأجانب وحضور آلاف من الجماهير.

وكان أبرز الفرق التي قدمت عروضًا فنية في ختام المهرجان فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقه جامعة عين شمس وفرقه سمعني طبلتك وغيرها من الفرق التي حاز عروضها على إعجاب الجماهير الذي تفاعلوا معهم بالتصفيق والتهليل والتشجيع.

وأقيم ختام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢ يونيه تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

فرق الفنون الشعبية والفلكلور في مهرجان الطبول

فرق الفنون الشعبية والفلكلور في مهرجان الطبول

فرق الفنون الشعبية والفلكلور في مهرجان الطبول

فرق الفنون الشعبية والفلكلور في مهرجان الطبول

فرق الفنون الشعبية والفلكلور في مهرجان الطبول

فرق الفنون الشعبية والفلكلور في مهرجان الطبول