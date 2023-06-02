الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي فرج يتوج ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش

جانب من المباراة
جانب من المباراة

حقق علي فرج، لاعب وادي دجلة المصنف الثالث على العالم لقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا وحامل اللقب.
وهزم علي فرج منافسه مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "12-10، 10-12، 11-6 و11-2".
وكان مصطفى عسل تأهل للمباراة النهائية بعد فوز ماراثوني على محمد الشوربجي، المصنف الرابع على العالم، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، فيما تأهل علي فرج بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الأول على العالم بنتيجة 3-1.
وحقق علي فرج اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج من قبل بلقب البطولة في سنة 2019.
في وقت سابق اليوم، حققت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، لقب السيدات بعد الفوز على البلجيكية نيللي جيليس، المصنفة الثامنة على العالم، بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 58 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-5، 11-7 و11-9".

اسكواش المباراة النهائية بطولة الجونة الدولية للاسكواش حامل اللقب علي فرج

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

زوجة الرئيس الأمريكى بالحجاب فى الجامع الأزهر (صور)

محمود عبدالعزيز.. «مزاجنجى السيما»

برلماني: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني دليل أننا فى دولة مؤسسات

موعد تقديم التمريض العسكرى 2023.. وما هي الأوراق المطلوبة والشروط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى