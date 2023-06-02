علي فرج يتوج ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش

حقق علي فرج، لاعب وادي دجلة المصنف الثالث على العالم لقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا وحامل اللقب.

وهزم علي فرج منافسه مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "12-10، 10-12، 11-6 و11-2".

وكان مصطفى عسل تأهل للمباراة النهائية بعد فوز ماراثوني على محمد الشوربجي، المصنف الرابع على العالم، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، فيما تأهل علي فرج بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الأول على العالم بنتيجة 3-1.

وحقق علي فرج اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج من قبل بلقب البطولة في سنة 2019.

في وقت سابق اليوم، حققت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، لقب السيدات بعد الفوز على البلجيكية نيللي جيليس، المصنفة الثامنة على العالم، بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 58 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-5، 11-7 و11-9".